Певице МакSим доверили честь произвести полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости

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23 февраля 2021, 17:35

МакSим. Фото: соцсети

Певица МакSим 22 февраля побывала на экскурсии в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и произвела выстрел из пушки Нарышкиного бастиона.Несколько фотографий этого знаменательного события певица разместила в соцсети.

На днях певица после длительного перерыва вышла на сцену в Санкт-Петербурге. Напомним, МакSим после ДТП два месяца пролежала в больнице, потом ее ждало долгое восстановление.

МакSим объяснила, почему покинула сцену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)