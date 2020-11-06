Певица МакSим объяснила, почему покинула сцену

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 ноября 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная певица МакSим (Марина Амбросимова) рассказала поклонникам, почему приняла решение покинуть сцену. Известно, что исполнительница сделала заявление через несколько месяцев после жесткой аварии, которая произошла 23 апреля прошлого года за пределами России.

«Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на пятнадцать килограммов, потому что попросту не могла двигаться, преследовали жуткие головные боли», - поделилась она в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, она поняла, что больше не сможет выйти на сцену. МакSим напомнила, что после аварии два месяца пролежала в больнице, у нее были множественные внутренние повреждения.