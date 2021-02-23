Джигурда и Анисина повторно поженились через 13 лет после первой свадьбы

Певец Никита Джигурда и спортсменка Марина Анисина в минувший понедельник поженились. Согласно последней информации, пара сочеталась браком повторно через тринадцать лет после первой свадьбы.
Джигурду и Анисину расписали в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Спортсменка появилась на церемонии бракосочетания в коричневом платье без бретелей, расшитом пайетками. В руках у невесты был букет из белых роз. Певец выбрал для торжества светлый костюм из парчи и блестящие ботинки.
Известно, что в ресторане Марина Анисина сменила свой яркий наряд на более комфортное синее платье.
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