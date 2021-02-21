Никита Джигурда женится третий раз

Никита Джигурда несколько дней назад объявил о том, что он со своей возлюбленной подал заявление в ЗАГС.
Свадьба состоится уже 22 февраля.
Избранницей Джигурды стала его бывшая супруга - фигуристка Марина Анисина, брак с которой состоялся в 2008 году. В 2016 Марина подала на развод, объявив артиста в неадекватном поведении.
Через некоторое время пара снова помирилась, несмотря на тяжелый развод и взаимные обвинения.Несмотря на все конфликты, Джигурда считает Марину своей женщиной и единственной любовью.
«В этой жизни есть, как я ее называю, нестерильная любовь. Бывали ссоры, скандалы, но такая нестерильная любовь живучая: она все побеждает» - заявил артист.
Также, он поделился, что ещё 14 лет назад сказал, что Марина - его последняя женщина на этой планете.
По словам Джигурды, свадьба должна была состояться гораздо раньше, но из-за пандемии коронавируса её пришлось отложить. В этот раз артист хотел сыграть свадьбу 23 февраля, как и в 2008-м году, но его отговорили. Церемония пройдёт не в тихом семейном кругу, а с размахом. У невесты будет белое платье и даже не одно. Помочь организовать «поляну» вызвались друзья семьи.
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