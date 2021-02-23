Адвокат Жорин заявил, что вдовец Легкоступовой «оккупировал» ее квартиру и сменил замки

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23 февраля 2021, 12:48 Источник: РЕН ТВ

Валентина Легкоступова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин в рамках разговора с журналистами заявил, что вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов "забаррикадировался" в квартире своей покойной жены и сменил в двери замки.

Юрист утверждает, что Фирсов оккупировал жилплощадь сразу после того, как получил документы о вступлении в наследство. Жорин напомнил, что мужчина прожил в законном браке с Легкоступовой всего 40 дней.

Адвокат подчеркнул, что Юрий Фирсов фактически оккупировал квартиру артистки и поставил там свои замки, но при этом заявил, что ему негде жить.

Отметим, что певица ушла из жизни 14 августа прошлого года в возрасте 54 лет.