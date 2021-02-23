Лещенко, Пригожин и Губерниев рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля

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23 февраля 2021, 12:13 Источник: URA.RU

певец Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин, певец Лев Лещенко и комментатор Дмитрий Губерниев рассказали в рамках разговора с журналистами 23 февраля, какой подарок хотели бы получить на День Защитника Отечества.

Артист Лев Лещенко в беседе с URA.RU отметил, что считает главным подарком здоровье. Певец также сообщил, что обычно ему дарят цветы, но он рад любому презенту от близких и друзей.

Пригожин признался, что для него самым большим подарком является спокойствие и мирное небо над головой, а к материальным презентам он относится спокойно. По мнению продюсера, самое главное 23 февраля, как и в любой другой день, – это внимание и уважение друг к другу.

Дмитрий Губерниев в свою очередь заметил, что предпочел бы получить в качестве "подарка" спортивные победы России.