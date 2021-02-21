Сергей Соседов не понимает, за что Максим Галкин получает многомиллионные гонорары

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21 февраля 2021, 23:01

Сергей Соседов, фото: vk.com/ssosedovfans

Музыкальный критик Сергей Соседов не понимает, почему одни талантливые артисты получают «копейки», а другие - миллионы. Например, гонорары Максима Галкина он считает незаслуженными.

Об этом Соседов рассказал в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи». Критик высказал мнение, что если человеку дан талант, то его необходимо раздаривать окружающим, а не брать за это миллионы и возводить на них замки. Он не замечает особого труда со стороны Галкина в выступлениях. В связи с этим Соседову непонятно, почему деньги текут к юмористу рекой.

Сергей считает, что звезды российского шоу-бизнеса давно оторваны от реальной жизни и считают, что им все должны.

Ранее концертный директор Ротару назвал гонорары российских звезд за выступления во время пандемии.