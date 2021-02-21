Виктория Боня может стать депутатом

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 февраля 2021, 15:51

Виктория Боня, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Виктория Боня не исключила, что может пойти в депутаты Госдумы от Читинской области, поскольку знает о проблемах мест, в которых родилась. Она порассуждала, чем бы занялась в этом случае.

Виктория ориентировалась бы на подрастающее поколение, уделяя внимание вопросам образования, культурного и физического развития детей. При этом Боня подчеркнула, что в этом регионе много талантливых людей. «В связи с тем, что плохо тянет интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, мечтают, у них есть еще способности», – сказала она в YouTube-шоу «Лучше - правду».

Особое внимание телеведущая уделила бы спортивному развитию молодежи: «Вот если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край», я бы какие-нибудь хорошие академии открыла. Может быть, теннисную».

Ранее Виктория продемонстрировала подписчикам пластическую операцию по увеличению груди.