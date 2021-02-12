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«Принимайте себя. Не бойтесь!»: Виктория Боня о пластической операции

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Принимайте себя. Не бойтесь!»: Виктория Боня о пластической операции
фото: instagram

Телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками пикантным фото на фоне портрета Фриды Кало. Виктория одета в чёрные брюки и белую футболку, которая приподнята так, что обнажает грудь. Таким образом, Виктория продемонстрировала подписчикам пластическую операцию по увеличению груди.

Подписано фото так: «Принимайте себя. Не бойтесь! В каждом из нас есть свои страхи, ежедневные, и более глобальные, с которыми мы живём годами, а иногда и десятилетиями» - написала Боня.

Подписчики заметили изменения в телеведущей и отреагировали комментариями. Они подчеркнули, что Боня выглядит шикарно, а некоторые заинтересовались именем хирурга.

 

 

ЕСт

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