«Принимайте себя. Не бойтесь!»: Виктория Боня о пластической операции

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12 февраля 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками пикантным фото на фоне портрета Фриды Кало. Виктория одета в чёрные брюки и белую футболку, которая приподнята так, что обнажает грудь. Таким образом, Виктория продемонстрировала подписчикам пластическую операцию по увеличению груди.



Подписано фото так: «Принимайте себя. Не бойтесь! В каждом из нас есть свои страхи, ежедневные, и более глобальные, с которыми мы живём годами, а иногда и десятилетиями» - написала Боня.



Подписчики заметили изменения в телеведущей и отреагировали комментариями. Они подчеркнули, что Боня выглядит шикарно, а некоторые заинтересовались именем хирурга.