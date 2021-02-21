Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото с мамой и рассказала о своей боли

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21 февраля 2021, 08:59

Анастасия Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Старшая дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова опубликовала фото с мамой и поделилась с подписчиками своими чувствами. Анна уточнила, что они с мамой запечатлены на фото в 2017 году. "Момент абсолютного счастья запечатлён на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя", - написала девушка.

Анастасия Заворотнюк заболела вскоре после рождения третьего ребенка - дочери Милы. Два года актриса не выходит на сцену, не снимается в кино, не появляется на светский мероприятиях.

Семья Заворотнюк не делала никаких официальных заявлений, не комментирует слухи. А поклонники Анастасии волнуются за нее.

Анна "очень долго думала стоит ли писать об этом", сомневалась. "И я не могу больше притворяться, что этого не существует", - решилась дочь Заворотнюк поделиться с подписчиками.

"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймёт меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу чтобы меня жалели", - пишет она в Инстаграм.

Она призналась, что постоянно звонят журналисты, ее приглашают на интервью, сулят кучу денег.

"Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах, эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему", - объяснила Анна Стрюкова и добавила: "И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами тоже мне очень надоедают". "Моя Мама очень публичный человек, она супер звезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте", - попросила девушка.

"Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, не правильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет", - разоткровенничалась Анна Стрюкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)