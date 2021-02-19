Лолита Милявская раскрыла подробности о новом избраннике

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19 февраля 2021, 14:36 Источник: Дни.ру

Лолита Милявская, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Лолита Милявская назвала имя своего нового избранника, которого тщательно скрывает от публичных глаз. Певица подтвердила, что находится в «семейных отношениях», но без «традиционного ЗАГСа».

«Ты знаешь, к штампу в паспорте я давно уже отношусь не так серьезно, как в ранней юности … Подтверждаю! У меня семейные отношения. Но в этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа … я уже успела побывать там не один раз … новых церемоний еще не придумали, так что мы решили голову этим не забивать», - поделилась она.

Лолита призналась, что у каждого из них уже есть по коробочке с кольцами, оставшихся от предыдущих свадеб, поэтому они решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты, «теперь нас можно называть мужем и женой». Певица добавила, что у нее «роман с Романом». По ее словам, ее мужчина всю жизнь серьёзно занимается бизнесом.