Лолита Милявская раскрыла подробности о новом избраннике

Лолита Милявская назвала имя своего нового избранника, которого тщательно скрывает от публичных глаз. Певица подтвердила, что находится в «семейных отношениях», но без «традиционного ЗАГСа».
«Ты знаешь, к штампу в паспорте я давно уже отношусь не так серьезно, как в ранней юности … Подтверждаю! У меня семейные отношения. Но в этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа … я уже успела побывать там не один раз … новых церемоний еще не придумали, так что мы решили голову этим не забивать», - поделилась она.
Лолита призналась, что у каждого из них уже есть по коробочке с кольцами, оставшихся от предыдущих свадеб, поэтому они решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты, «теперь нас можно называть мужем и женой». Певица добавила, что у нее «роман с Романом». По ее словам, ее мужчина всю жизнь серьёзно занимается бизнесом.
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