Лолита объяснила, почему не показывает своего шестого мужа

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31 января 2021, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита Милявская, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Лолита Милявская впервые немного рассказала о своем шестом муже. В начале января неожиданно стало известно, что артистка вышла снова замуж. Она сама сообщила об этом прямо со сцены шоу "Маска".

Милявская рассказала, что не показывает своего супруга потому, что он занимает некую "серьезную должность", он "категоричный противник шоу-бизнеса". Об этом стало известно из телепрограммы "Ты не поверишь!"