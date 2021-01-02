Лолита призналась, что вышла замуж в шестой раз

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2 января 2021, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная певица Лолита Милявская заявила, что тайно вышла замуж в шестой раз. Так она отреагировала на комплименты звездных коллег после выступления в эфире телеканала НТВ.

Король российской эстрады Филипп Киркоров предположил, что секрет прекрасного фигуры и внешнего вида Лолиты заключается в том, что она «просто влюбилась». На что певица ответила: «Я вообще-то уже замужем». Однако раскрывать имя своего избранника и подробности тождественной церемонии не стала.

Напомним, что с пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита официально развелась весной 2020 года. Однако в полиции находятся два материала проверки - о фиктивности брака с певицей и предыдущей женой-москвичкой, благодаря короткому браку с которой Иванов получил российское гражданство. Отмечается, что женившись на Лолите, он получил гражданство Израиля.