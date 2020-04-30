Дмитрий Иванов наконец добился развода от Лолиты и сразу пошел в полицию

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30 апреля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Лолита Милявская стала свободной женщиной официально. Пятый муж артистки тренер по сквошу Дмитрий Иванов более полугода ждал этого момента, - сообщает kp.ru. Друзьями бывшие супруги не остались.

Иванов сразу пошел в полицию заявлять, что Лолита напрасно пытается доказать, что их брак был фиктивным.

По заявлению Милявской в полиции находятся два материала проверки - о фиктивности брака с ней и предыдущей женой-москвичкой, благодаря короткому браку с которой Иванов получил российское гражданство. Женившись на Лолите, Иванов получил гражданство Израиля.

Иванов говорит, что теперь бывшая жена Лолита со своим адвокатом Сергеем Жориным хотят признать брак фиктивным и лишить его "российского и израильского гражданства".

Лолиты сегодня на заседании суда не было. Ранее, по словам Жорина, певица попросила его "пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось". Защитник певицы сообщил, что они решили отказаться от всех своих требований, а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна.

Иванов написал заявление в полицию и попросил провести "проверку по клевете", "бывший" Лолиты пообещал серьезные проблемы для певицы.