Юлия Меньшова рассказала подробности «сложного» интервью с Людмилой Максаковой

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19 февраля 2021, 13:41 Источник: YouTube

Людмила Максакова, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о сложном интервью с актрисой и певицей Людмилой Максаковой. Журналистка заявила, что во время разговора собеседница внезапно начала ее буквально "затыкать".

Меньшова заметила, что ничто не предвещало таких проблем с интервью, поскольку до его начала они с Максаковой дружелюбно улыбались друг другу и даже пошутили, однако уже в начале беседы артистка начала менять вектор.

Юлия заметила, что пыталась найти разные подходы к гостье, однако собеседница начала угрожать, что передачу, которую они снимут, никогда не увидят зрители. Людмила Максакова категорически не желала обсуждать что-то кроме творчества и начала агрессивно "нападать" на телеведущую.

Меньшова призналась, что в какой-то момент поняла – это портрет актрисы и певицы, после чего перестала бороться с ситуацией и позволила гостье диктовать правила разговора.

По словам Юлии Меньшовой, вся театральная Москва знает, что Людмила Максакова – человек сложный.