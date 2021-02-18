Юлия Меньшова рассказала о конфликте, возникшем внутри программы «Сегодня вечером»

Знаменитая российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в рамках интервью о конфликте, который возник внутри программы "Сегодня вечером", а также коснулась темы ухода с Первого канала.
Меньшова подчеркнула, что ей не нравились способы, которые использовали редакторы программы для получения высоких рейтингов. Через полгода работы телеведущая поняла, что ей не подходит такой формат. Она также заявила, что слухи о ее конфликте с соведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности, хотя они с коллегой очень разные. Юлия заметила, что у них прекрасные отношения. Меньшова предположила, что подобные домыслы могли возникнуть из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени, а ее саму при монтаже передачи часто вырезали, поскольку она не нравилась редакторам.
Телеведущая в настоящий момент размышляет над тем, чтобы оставить телевидение и запустить собственное шоу с приглашенными гостями на YouTube.
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