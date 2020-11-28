Юлия Меньшова посоветовала всегда и везде улыбаться незнакомцам

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28 ноября 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Меньшова и Игорь Гордин, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова посоветовала россиянам чаще улыбаться. По рекомендации Меньшовой, улыбаться желательно при встрече как со знакомыми людьми, так и с людьми, которых встречаешь впервые.

Актриса была в путешествиях в разных странах и замечала там улыбчивость и доброжелательность людей. По мнению Меньшовой, у нас, в России, люди не приветствуют прохожих, не могут просто поинтересоваться их здоровьем.

Юлия Меньшова много лет мечтала о путешествии в США. И такая поездка состоялась на ее юбилей. На свое 50-летие артистка поехала в Америку с мужем, сыном и дочерью.

Там ее даже порой смущала открытость людей. "В Америке, после наших реалий, другое поведение буквально било по глазам. Смущало в некотором роде", - призналась Меньшова.

Она убеждена: "Лучше улыбаться и быть доброжелательными. Пусть и формально. Это лучше, чем так, как у нас". "Возвращаясь из-за границы, я стала видеть, какие мы угрюмые, недоверчивые, подозрительные и суровые" - заключила дочь знаменитых режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.

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