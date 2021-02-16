Утяшева появилась на мероприятии в совершенно новом образе

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16 февраля 2021, 13:59

Ляйсан Утяшева, Фото: Instagram

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева приняла решение кардинально изменить свой образ. Знаменитость опубликовала видео, как ей делают новую прическу в бьюти-салоне.

«Ой, что будет, что будет! Будет теперь Ляся с челкой», - заинтриговала она своих поклонников.

Утяшева покрасила волосы в более светлый оттенок, сделала себе укороченное каре с прямым срезом и челкой.

Позже телеведущая показала кадры со светского мероприятия, где позирует с супругом известным юмористом Павлом Волей перед камерами. Утяшева выбрала для вечера короткое черное платье с вырезом на спине в виде сердца.

Ранее сообщалось, что в рамках новогоднего челленджа Утяшева продемонстрировала свою уникальную растяжку с мишурой на ноге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)