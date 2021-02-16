Утяшева появилась на мероприятии в совершенно новом образе
16 февраля 2021, 13:59
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева приняла решение кардинально изменить свой образ. Знаменитость опубликовала видео, как ей делают новую прическу в бьюти-салоне.
«Ой, что будет, что будет! Будет теперь Ляся с челкой», - заинтриговала она своих поклонников.
Утяшева покрасила волосы в более светлый оттенок, сделала себе укороченное каре с прямым срезом и челкой.
Позже телеведущая показала кадры со светского мероприятия, где позирует с супругом известным юмористом Павлом Волей перед камерами. Утяшева выбрала для вечера короткое черное платье с вырезом на спине в виде сердца.
Ранее сообщалось, что в рамках новогоднего челленджа Утяшева продемонстрировала свою уникальную растяжку с мишурой на ноге.
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