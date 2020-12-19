Ляйсан Утяшева продемонстрировала свою уникальную растяжку с новогодней мишурой на ноге

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19 декабря 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева, фото из Инстаграм

Ляйсан Утяшева давно завершила спортивную карьеру, растит двоих детей и может продемонстрировать свою уникальную растяжку. Телеведущая, супруга шоумена Павла Воли выложила в Инстаграм видео, как лежа на диване в пижаме легко закидывает ногу за голову и держит новогоднюю мишуру.

Утяшева решила посоревноваться с британским дизайнером, бывшей солисткой поп-группы Spice Girls, супругой футболиста Викторией Бэкхэм, которая недавно поделилась в сетях, как сделала себе маникюр с высоко поднятой ногой.

"Новогодний челлендж от меня", - написала Ляйсан Утяшева. Подписчики похвалили Ляйсан и пишут, что "Виктории придётся подтянуть растяжку после такого".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)