Ляйсан Утяшева продемонстрировала свою уникальную растяжку с новогодней мишурой на ноге
19 декабря 2020, 19:45[ «Аргументы Недели» ]
Ляйсан Утяшева давно завершила спортивную карьеру, растит двоих детей и может продемонстрировать свою уникальную растяжку. Телеведущая, супруга шоумена Павла Воли выложила в Инстаграм видео, как лежа на диване в пижаме легко закидывает ногу за голову и держит новогоднюю мишуру.
Утяшева решила посоревноваться с британским дизайнером, бывшей солисткой поп-группы Spice Girls, супругой футболиста Викторией Бэкхэм, которая недавно поделилась в сетях, как сделала себе маникюр с высоко поднятой ногой.
"Новогодний челлендж от меня", - написала Ляйсан Утяшева. Подписчики похвалили Ляйсан и пишут, что "Виктории придётся подтянуть растяжку после такого".
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