Отца певицы Ники Минаж насмерть сбила машина

Журналисты сообщили, что отца знаменитой американской певицы Ники Минаж в минувшую пятницу, 12 февраля, сбила машина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.
Роберт Мараж, согласно последней информации, шел по дороге между Рафф-авеню и Рослин-роуд, когда на него совершил наезд автомобиль. Водитель машины скрылся с места происшествия. Отца Ники Минаж доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти пациента, несмотря на приложенные усилия.
Сейчас полиция разыскивает автомобилиста. Певица пока не прокомментировала случившееся.
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