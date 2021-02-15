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Отца певицы Ники Минаж насмерть сбила машина

, 17:45 Источник: TMZ

Отца певицы Ники Минаж насмерть сбила машина
Ники Минаж, ImagePressAgency/face to face

Журналисты сообщили, что отца знаменитой американской певицы Ники Минаж в минувшую пятницу, 12 февраля, сбила машина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.

Роберт Мараж, согласно последней информации, шел по дороге между Рафф-авеню и Рослин-роуд, когда на него совершил наезд автомобиль. Водитель машины скрылся с  места происшествия. Отца Ники Минаж доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти пациента, несмотря на приложенные усилия.

Сейчас полиция разыскивает автомобилиста. Певица пока не прокомментировала случившееся.

ЕТ

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