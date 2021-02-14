В районе платформы Купавна поезд насмерть сбил мужчину

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14 февраля 2021, 13:25 Источник: РИА Новости

платформа, фото: pixabay.com

В воскресенье, 14 февраля, в Богородском городском округе Московской области поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления поездом сообщением "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" смертельно травмирован неизвестный мужчина», - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля.