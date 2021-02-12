В Подмосковье задержали поезда из-за падения автомобиля на железнодорожные пути

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12 февраля 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

рельсы, фото: pixabay.com

В пятницу, 12 февраля, с эстакады на пути железнодорожной станции в городском округе Клин упал автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В результате инцидента пострадал водитель.

«В 11.20 в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети … Движение поездов прервано», - уточнили в пресс-службе «Октябрьской железной дороги».

Отмечается, что пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда «Сапсан» №757 и №759, задерживаются. Ведутся работы по восстановлению полноценного движения.