Юрий Лоза считает, что России на «Евровидении» надо отказаться от песен на английском языке

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14 февраля 2021, 21:40 Источник: «Говорит Москва».

Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза призвал российских музыкантов отказаться от песен на английском языке на музыкальном конкурсе "Евровидение". Россия не сможет победить на этом международном конкурсе.

По мнению Лозы, использовать площадку международного конкурса нужно по назначению, а именно продвигать свою культуру. Песни должны быть исключительно на русском языке. Это позволит заручиться уважением других стран. "Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки", - считает певец. Лоза привел в пример Диму Билана, который в 2008 году занял на конкурсе первое место, но такой англоязычный певец Европе оказался не нужен, и он уехал с гастролями в Сыктывкар.

В 2021 году международный конкурс пройдет в Нидерландах. Организаторы отказались проводить его в привычном формате.