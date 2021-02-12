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Дробыш о мечте Бузовой спеть гимн: «было бы круто, если бы она его ещё с Моргенштерном спела»

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Дробыш о мечте Бузовой спеть гимн: «было бы круто, если бы она его ещё с Моргенштерном спела»
Виктор Дробыш, фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш прокомментировал желание Ольги Бузовой, которая мечтает исполнить гимн России на Олимпиаде или параде Победы: "У нас в стране возможно всё теперь".

По его словам, если "это" становится музыкой, надо перестать ею заниматься. Дробыш привел в пример слова профессионального боксера Майкла Тайсона, который как-то заметил, что "если бы бокс был такой, как в «Рокки» со Сталлоне, то он бы им никогда не занимался". Продссер посоветовал Бузовой петь дуэтом с рэп-исполнителем Моргенштерном, это "было бы круто".

НС

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