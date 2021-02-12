Бледанс назвала качество Манукяна, которое не позволит ему быть вместе с Бузовой

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12 февраля 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Starhit

Эвелина Бледанс, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала расставание рэпера Давида Манукяна и телеведущей Ольги Бузовой. Накануне бывшие возлюбленные записали лирические треки, посвященные «разбитым сердцам».

«Я очень хорошо отношусь к Даве, он очарователен, талантлив, пластичен и в теле, и в душе. Но если он поднимал руку, то, конечно, мы перечеркиваем все его хорошие качества. Не хочу верить в такой прозаичный финал. Оля бы не стала шутить такими вещами», - высказала она.

Бледанс отметила, что Манукян - парень с большими амбициями. По ее словам, полтора года рядом с ним была «самая крутая девушка России». Комментируя информацию о махинациях с недвижимостью, певица отметила, что это «нормальный мужской жест» - выкручиваться, чтобы удивить любимую женщину.

«В общем-то я хочу сказать, да простит меня власть, что это нормальный мужской жест. Он думал, что у него получится, что будет свою принцессу носить на руках, но не получилось. Замели», - добавила она.