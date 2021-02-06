Отец Бузовой попросил Манукяна помириться с его дочерью: «Она страдает»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 февраля 2021, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова и Давин Манукян, фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press

Игорь Бузов, отец известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой предложил ее бывшему возлюбленному Давиду Манукяну помириться с его дочерью. 22 января девушка сама объявила о разрыве с артистом.

«Обнулила нас … Надеюсь, что вам понравился трек», - написал Манукян под видео из студии, где записывал свою новую песню.

На фразу артиста в комментариях ответил отец Ольги Бузовой: «Давид, разнулить не хочешь? Она страдает».

Поклонники сразу поддержали предложение мужчины, отметив, что паре обязательно нужно помириться: «Как бы нам хотелось, чтобы ваша дочка снова была счастлива рядом с Давидом».

Напомним, что после расставания Бузова заявила, что Манукян ее избивал и оскорблял. Также телеведущая показала переписку ссоры во время отпуска на Мальдивах.