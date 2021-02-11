Певец Ярослав Сумишевский, похоронивший жену, не стал отменять гастроли
11 февраля 2021, 19:29[ «Аргументы Недели» ]
Певец Ярослав Сумишеский опубликовал пост в Instagram-аккаунте, в котором сделал признание, что ему очень тяжело из-за потери жены, ведь "Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал".
Также Ярослав сообщил, что отмены концертов не будет: "Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители — тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи". Певец не может отказаться от выступлений, он обязательно будет выступать в память о супруге.
Сумишевский и его супруга Наталься попали в ДТП 29 января. Пару сразу отвезли в больницу. У певца диагностировали сотрясение мозга, а его жена находилась несколько дней в коме. 5 февраля женщина умерла.
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