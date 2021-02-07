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Певец Ярослав Сумишевский сообщил о смерти жены: «Наташеньки больше нет с ними. Её сердце остановилось»

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Ярослав Сумишевский сообщил о смерти жены: «Наташеньки больше нет с ними. Её сердце остановилось»
фото: pixabay.com

Певец Ярослав Сумишевский сообщил о смерти жены. «Наташеньки больше нет с ними. Её сердце остановилось», - появилось сообщение в соцсети Instagram Cумишевскго день назад.

Супруги попали в дорожно-транспортное происшествие в Красноярском крае в конце января, когда ехали на выступление в одно из сел на внедорожнике. В результате ДТП водитель автомобиля скончался, а супруга Сумишевского получила тяжелые травмы.

Наташа находилась в крайне тяжелом состоянии.  Ее супруг просил молиться о ней. За её жизнь боролись врачи в городе Назарово, а потом  и в Красноярске, куда Наталью перевезли на вертолёте санитарной авиации.

Ярославу пишут соболезнования: «Примите мои соболезнования. Очень тяжело. Сил вам», «Примите мои соболезнования. Царствие небесное. Прочла о смерти и теперь плачу...»,
«Соболезную вам, Ярослав, и всей вашей семье...Царствия небесного вашей горячо любимой жене-Наташе».

В ДТП с Ярославом Сумишевским погиб глава Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков.

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Публикация от Ярослав Сумишевский (@yaroslav_sumishevskiy)

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