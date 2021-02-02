В ДТП с Ярославом Сумишевским погиб глава Союза десантников Красноярского края Гуляков, жена певца серьезно пострадала

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2 февраля 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

фото из Вконтакте, паблик ЧП Красноярск

В Красноярском крае в ДТП попали певец Ярослав Сумишевский, его супруга Наталья и глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, Авария произошла 29 января, в минувшую пятницу, на 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое днем.

Сумишевский вместе со своей супругой ехал на выступление в село Солгон. Водитель Toyota Highlander, Александр Гуляков, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. От полученных травм Гуляков скончался на месте ДТП.

Супруга Сумишевского серьезно пострадала. Певец и его жена были госпитализированы в ближайшую больницу, в город Назарово. Певец чувствует себя нормально, а Наталья находится в тяжелом состоянии. Из Красноярской краевой больницы в Назарово вылетели нейрохирург и реаниматолог. Сразу женщину перевозить в Красноярск не стали из-за тяжелого состояния. Но в Назарово в больнице не оказалось всего необходимого оборудования для обследования, в частности, нет компьютерного томографа, чтобы контролировать состояние головного мозга.

Вчера молодую женщину с помощью санитарной авиации удалось доставить в Красноярск. Наталья находится в коме. Красноярские медики делают все возможное, чтобы спасти женщину.

"Мы искренне благодарим всех за то, что оказываете помощь. Спасибо Вам, Спасибо Господу Богу за надежду, мы будем бороться", - написал в соцсети Ярослав Сумишевский.

Певца поддерживают поклонники: "Крепитесь, пускай Боженька помогает!!! Скорейшего выздоровления!!!",

"Ставропольский край с вами! Перед работой заеду в церковь, помолюсь за Наталью. Держитесь! Все обязательно будет хорошо! Просто нужно время!"