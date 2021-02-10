Андрей Малахов впервые за долгое время появился на публике с женой. Она сильно изменилась

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10 февраля 2021, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Малахов с женой, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Недавно Анита Цой праздновала свой юбилей, на котором присутствовал и телеведущий Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой. Именинница разместила в соцсети совместное с парой фото.

Пользователи Сети отметили позитивные перемены во внешнем виде жены Малахова, которую Андрей уже довольно долгое время не показывал широкой публике. Наталья очень похудела и похорошела.

Свадебное торжество Андрея и Натальи прошло в 2011 году в Версале. В 2017 году у них появился на свет сын.

Кстати, Андрей Малахов 11 января принимал поздравления с днем рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)