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Андрей Малахов впервые за долгое время появился на публике с женой. Она сильно изменилась

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Малахов впервые за долгое время появился на публике с женой. Она сильно изменилась
Андрей Малахов с женой, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Недавно Анита Цой праздновала свой юбилей, на котором присутствовал и телеведущий Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой. Именинница разместила в соцсети совместное с парой фото.

Пользователи Сети отметили позитивные перемены во внешнем виде жены Малахова, которую Андрей уже довольно долгое время не показывал широкой публике. Наталья очень похудела и похорошела.

Свадебное торжество Андрея и Натальи прошло в 2011 году в Версале. В 2017 году у них появился на свет сын.

Кстати, Андрей Малахов 11 января принимал поздравления с днем рождения.

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Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)

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