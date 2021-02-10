Дочь Валерии показала откровенные снимки в ванной

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10 февраля 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Шена, Фото: Instagram

Шена, 27-летняя дочь певицы Валерии, опубликовала откровенные снимки в ванной. Девушка сделала фотосессию в нижнем белье, позируя перед зеркалом в разных ракурсах.

Шена предстала на снимках с ярким макияжем, в черном сетчатом топе и шортиках такого же цвета. Обращаться к профессиональной команде девушка не стала, а сделала все фотографии на телефон.

«Быть женщиной - прекрасно!» - подписала она снимки.

Поклонники оценили образ начинающей певицы и засыпали ее множеством комплиментов:

«Богиняя! Огненная»

«Боже какая же вы красивая… я просто схожу с Ума»

«Очень красивая и эффектная»

Подержала Шену и ее мама - певица Валерия. «А прекрасной женщиной, как ты —ещё лучше», - обратилась она к дочери в комментариях.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Валерия стала бабушкой.

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