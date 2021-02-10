Дочь Валерии показала откровенные снимки в ванной

Шена, 27-летняя дочь певицы Валерии, опубликовала откровенные снимки в ванной. Девушка сделала фотосессию в нижнем белье, позируя перед зеркалом в разных ракурсах.
Шена предстала на снимках с ярким макияжем, в черном сетчатом топе и шортиках такого же цвета. Обращаться к профессиональной команде девушка не стала, а сделала все фотографии на телефон.
«Быть женщиной - прекрасно!» - подписала она снимки.
Поклонники оценили образ начинающей певицы и засыпали ее множеством комплиментов:
«Богиняя! Огненная»
«Боже какая же вы красивая… я просто схожу с Ума»
«Очень красивая и эффектная»
Подержала Шену и ее мама - певица Валерия. «А прекрасной женщиной, как ты —ещё лучше», - обратилась она к дочери в комментариях.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Валерия стала бабушкой.
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