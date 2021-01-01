Певица Валерия в новогоднюю ночь стала бабушкой

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1 января 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Новогодняя ночь стала волшебной для певицы Валерии. Артистка впервые стала бабушкой. Внучку Валерии подарили младший сын 22-летний Арсений и его супруга Лиана.

Радостную новость о пополнении в семье артистка написала в Инстаграм. Теперь Валерия принимает поздравления. "Доброе утро!!!!!! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека —самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной", - призналась Валерия.

"Поздравляю от души! Вы заслужили это счастье!" - радуются вместе с певицей ее поклонники. Имя внучки Валерия пока не назвала.

Валерия - мама троих детей. Ее дочери Анне 27 лет, сыну Артему - 26.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в августе 2020 года. Невестку Валерии ранее раскритиковали поклонники из-за покупки детской коляски за 130 тысяч рублей