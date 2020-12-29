Невестку Валерии раскритиковали поклонники из-за покупки детской коляски за 130 тысяч рублей

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29 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина скоро станет матерью, и уже потихоньку начала готовиться к рождению ребенка. Так, с соцсетях девушка похвасталась перед подписчиками дорогой детской коляской.

«Мы всей семьёй потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке. И нашли идеальную для нас», — написала Лиана под фото в Instagram.

Коляска обошлась беременной девушке в 130 тысяч рублей. Однако не все подписчики Лианы отнеслись к ее покупке положительно, по их мнению, это слишком дорогое удовольствие, да и можно было найти модель не хуже по наименьшей цене.

«Сколько стоит эта коляска, как машина. Я в шоке», — написала одна из подписчиц в комментариях.