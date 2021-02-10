Королёва рассказала, как Пугачева повлияла на ее развод с Николаевым

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10 февраля 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Королева, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Наташа Королева рассказала о роли Аллы Пугачевой в ее разводе с композитором Игорем Николаевым. Отмечается, что пара рассталась почти двадцать лет назад.

Королева только сейчас призналась, что в сложный период отношений с Николаевым именно Примадонна смогла сказать нужные слова. По ее словам, экс-супруг - замечательный музыкант и друг, но жить с ним тяжело из-за его характера.

«Я в 18 лет уже вышла замуж. Конечно, я мечтала о машине „Чайке“, кукле на ней. Первый мой мужчина, любимый. Конечно, я хотела фату, платье… все хотела!» - вспоминает певица в эфире программы Андрея Малахова.

Спустя десять лет брака Королева поняла, что не может больше себя обманывать. В тот момент ее поддержала Пугачева. Примадонна относилась к Николаеву как к сыну, «защищала его как настоящая мама».

«В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», - поделилась певица, отметив, что развод и раздел имущества прошли мирно. Николаев даже разрешил петь песни, которые написал для нее.