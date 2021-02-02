Наташа Королёва опубликовала пляжное видео с мужем Сергеем Глушко - Тарзаном

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2 февраля 2021, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева, фото vk.com/club635592

Певица Наташа Королёва опубликовала пляжное видео с мужем Сергеем Глушко, стриптизёром Тарзаном.

В последнее время в семье артистки и исполнителя стриптиза были сложные отношения.

Глушко якобы изменял знаменитой супруге. Дело чуть не дошло до развода.

Муж Наташи всегда следил не только за своей фигурой, но и за формами жены. Королёва сильно похудела всего лишь за две недели, побывав на острове в качестве участницы шоу "Племя". Условия жизни на острове были жёсткими - палящее солнце, не очень чистая питьевая вода, никакой комфортной уборной, весь день приходилось терпеть без еды.

Наташа в течение дня перекусывала фруктами. И ей понравилось питаться понемногу то свежайшим бананом, то манго, то кокосом. Королёва сбросила шесть килограммов и стала как тростиночка.

Видео с Тарзаном на пляже артистка записала для новой песни. "В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час", - рассказала Королёва. По ее признанию, автор новой песни "очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Серёжей непростого периода в жизни". "Мы - оптимисты, поэтому и лейтмотив песни - оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда - исцелять", - написала Наташа в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)