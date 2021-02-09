Галкин показал, какую горку сделали для их с Аллой Пугачёвой детей около замка в деревне Грязи
9 февраля 2021, 20:25[ «Аргументы Недели» ]
Юморист Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как они с дочкой Лизой катаются с горки. Снежная горка для детей сделана прямо около дома, в котором в Подмосковье с детьми живут Алла Пугачёва и Максим Галкин.
Артист поделился: "Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном - получился настоящий минибобслей".
Пока Гарри занимался французским, папа с дочкой накатались с горки, "оттянулись по полной". Максим даже устал, на что Лиза сказала: "Я не устала. Я же ребёнок".
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