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Алла Пугачева осталась в замке одна, муж с детьми отдыхает на горнолыжном курорте

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева осталась в замке одна, муж с детьми отдыхает на горнолыжном курорте
Roman Denisov, globallookpress.com

Общественность считает юмориста Максима Галкина образцовым мужем и отцом. Супруг Аллы Пугачевой с их детьми двойняшками Гарри и Лизой проводит отпуск в горах. Примадонна осталась одна в замке в подмосковной деревне.

Максим выкладывает в Инстраграм видеоотчеты об успехах сына и дочери. Глава звездной семьи вывез детей в горы в Италию, нанял Гарри и Лизе инструктора. Полюбившиеся фолловерам забавные дети очень быстро освоили горные лыжи, прогресс - на третий день.

"Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей", - похвалил Галкин сынишку.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)20 Фев 2020 в 1:07 PST

Неплохо катается и Елизавета.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)18 Фев 2020 в 7:51 PST

"Гарри и Лиза в счастии!" - радуется за детей отец.

Конечно, Пугачева привыкла, что в их замке звучат  детский смех и звонкие голоса.  Но, иногда хочется недолго побыть одной. Алла Борисовна, пока дети отдыхают, вышла в свет, посетила   пресс-показ мюзикла в МДМ, там встретила друзей Анатолия Карпова и Тима Райса.

ИЧ

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