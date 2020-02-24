Алла Пугачева осталась в замке одна, муж с детьми отдыхает на горнолыжном курорте

Общественность считает юмориста Максима Галкина образцовым мужем и отцом. Супруг Аллы Пугачевой с их детьми двойняшками Гарри и Лизой проводит отпуск в горах. Примадонна осталась одна в замке в подмосковной деревне.
Максим выкладывает в Инстраграм видеоотчеты об успехах сына и дочери. Глава звездной семьи вывез детей в горы в Италию, нанял Гарри и Лизе инструктора. Полюбившиеся фолловерам забавные дети очень быстро освоили горные лыжи, прогресс - на третий день.
"Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей", - похвалил Галкин сынишку.
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Неплохо катается и Елизавета.
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"Гарри и Лиза в счастии!" - радуется за детей отец.
Конечно, Пугачева привыкла, что в их замке звучат детский смех и звонкие голоса. Но, иногда хочется недолго побыть одной. Алла Борисовна, пока дети отдыхают, вышла в свет, посетила пресс-показ мюзикла в МДМ, там встретила друзей Анатолия Карпова и Тима Райса.