Панин показал «клевое» видео с Джигурдой

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8 февраля 2021, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Панин , Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Актер Алесей Панин показал поклонникам совместное видео со своим коллегой по шоу-бизнесу Никитой Джигурдой. Артист отметил, что оно «клевое», но уже «старенькое».

На опубликованном в Instagram ролике Панин и Джигурда сидят на гриме во время съемок нового фильма. При этом актер отметил, что процесс проходит с «огрехами и косяками», но он очень рад, что Джигурда принял его приглашение сняться в кинокартине.

«Но мы все равно снимем хорошее кино на зло всем», - добавил Панин.

«И на радость», - поддержал товарища Джигурда.

Известно, что режиссером фильма выступил сам Алексей Панин. Через некоторое время он разместит свое творение на YouTube канале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин. ???? (@actor_ap)