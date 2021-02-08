Панин показал «клевое» видео с Джигурдой

Актер Алесей Панин показал поклонникам совместное видео со своим коллегой по шоу-бизнесу Никитой Джигурдой. Артист отметил, что оно «клевое», но уже «старенькое».
На опубликованном в Instagram ролике Панин и Джигурда сидят на гриме во время съемок нового фильма. При этом актер отметил, что процесс проходит с «огрехами и косяками», но он очень рад, что Джигурда принял его приглашение сняться в кинокартине.
«Но мы все равно снимем хорошее кино на зло всем», - добавил Панин.
«И на радость», - поддержал товарища Джигурда.
Известно, что режиссером фильма выступил сам Алексей Панин.Через некоторое время он разместит свое творение на YouTube канале.
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