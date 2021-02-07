Ольга Бузова раскрыла подробности о состоянии тяжело бальной бабушки

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7 февраля 2021, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото: Instagram

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова провела выходные в компании своей сестры Анны и мамы Ирины Александровны, которая прилетела в Москву из Литвы, где находится тяжело больная бабушка знаменитости Алла Тимофеевна. Отмечается, что 82-летняя женщина пошла на поправку.

«Бесценное время с мамой. Вернулась от бабушки. Нашими молитвами, ее желанием жить и желанием дождаться правнуков она потихонечку идет на поправку. Мамуль, я тебя очень люблю», - написала Бузова под совместным с мамой снимком.

Телеведущая ранее говорила, что у ее бабушки подозрение на онкологическое заболевание.

Напомним, что недавно у Анны, младшей сестры Бузовой, случился инсульт. Сейчас девушка хорошо себя чувствует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)