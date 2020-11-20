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У младшей сестры Ольги Бузовой случился инсульт

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

У младшей сестры Ольги Бузовой случился инсульт
Анна Бузова, фото: vk.com/annabuzova2020

У младшей сестры телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анны несколько дней назад случился инсульт.  Анна Бузова сейчас продолжает реабилитацию. Девушка уже может и написать сообщение,  и разговаривать.

О произошедшем 32-летняя Бузова-младшая написала в Инстаграм. К счастью, Анну быстро госпитализировали, и врачи оказали первую необходимую при инсульте медицинскую помощь.

По признанию родственницы знаменитости, в четверг утром на прошлой недели у нее случился инсульт: перекосило лицо, пропала чувствительность в правой руке и ноге, она не могла говорить. "Очень страшное состояние, когда ты всё понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... мычишь и ревёшь от безысходности..", - поделилась Анна.

"Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро, Костя молнией отвёз меня в ближайшую клинику к неврологу", - рассказала Анна.  Сейчас она уже может разговаривать и читать вслух скороговорки и советует не нервничать по пустякам.

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Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

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