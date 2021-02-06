Певец Дмитрий Дунаев рассказал об «ужасных болях» Альшанского незадолго до смерти

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6 февраля 2021, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Виталий Альшанский, фото: Instagram

Близкий друг скончавшегося накануне актера Виталия Альшанского певец, композитор Дмитрий Дунаев рассказал, как чувствовал себя артист перед смертью. Предварительная причина – инфаркт.

«Он был одиноким человеком, у него никого не было. И никто руки помощи ему никогда не протягивал. Он сам крутился. Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки … Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине», - поделился певец.

Дунаев отметил, что Альшанский от уколов испытывал ужасные боли в спине. По его словам, последние месяцы актер незаметно для окружающих носил корсет. Композитор считает, что процедуры «красоты» усугубили состояние его близкого друга. Комментируя причину смерти, связанную с злоупотреблением алкоголем, собеседник отметил, что Альшанский редко пил спиртное.

Ранее сообщалось, что Альшанского 4 февраля нашли в квартире на диване без сознания. Обнаружившая его знакомая сообщила, что у актера были проблемы с давлением.