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Аргументы Недели Общество 13+

Умер Виталий Альшанский — актёр театра и кино

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Умер Виталий Альшанский — актёр театра и кино
Фото: соцсети

Умер Виталий Альшанский — актёр кино и ТВ. Широкой публике он известен по ролям в сериалах "Майор Гром", "Полицейский с Рублёвки", "Бригада", "Молодёжка". Ему было 52 года.

Вчера вечером к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать. Актёра нашли в квартире на диване без сознания. По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть.

Полиция проводит проверку, поскольку явнях следов насильственных действий нет.

БИ

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