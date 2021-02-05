Светлаков справился с коронавирусом. Но осадок остался

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5 февраля 2021, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сергей Светлаков, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

О необычных побочных эффектах от перенесенного коронавируса рассказал популярный шоумен Сергей Светлаков. Артист переболел COVID-19 в ноябре 2020 года, но заболевание вот уже два месяца его не отпускает.

Обоняние к Светлакову вернулось, но он чувствует постоянную усталость и его периодически посещает депрессия. Постоянно хочется есть, при этом пристрастия в еде странно изменились: майонез, кетчуп, соленые огурцы, квашеная капуста. Как отметил Сергей, он все это поглощает такими количествами, каких за всю жизнь не ел.

Светлаков ранее жаловался на дикие боли в голове из-за коронавируса.