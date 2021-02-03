Дочь Заворотнюк попросила подписчиков не беспокоить ее вопросами о маме: «Это очень больно»

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3 февраля 2021, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анна Заворотнюк, Instagram

Анна, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, попросила подписчиков не беспокоить ее лишний раз расспросами про здоровье мамы. По ее словам, это «очень больно».

«Потому что это очень больно и боюсь сотрясать воздух. Просто молюсь и верю, говорить об этом не имеет смысла», - ответила она на соответствующий вопрос одного из пользователей в Instagram.

Анна отметила, что ей не нужна жалость со стороны поклонников, она просто хочет, чтобы «мама была здорова и рядом». При этом девушка поблагодарила всех за «поддержку, добро и свет».

Напомним, что Заворотнюк на протяжении двух лет борется с глиобластомой. Родственники и друзья актрисы редко комментируют информацию о ее состоянии здоровья.