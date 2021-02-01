Объявлены имена наставников в шоу «Голос. Дети»

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1 февраля 2021, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Голос.Дети, фото: соцсети

На Первом канале назвали наставников нового сезона шоу "Голос.Дети": это Василий Вакуленко (Баста), Светлана Лобода и дебютант Егор Крид. Новый сезон детского "Голоса" станет восьмым по счету.

Съемки восьмого сезона передачи начнутся завтра, 2 февраля. В ходе слепых прослушиваний наставники наберут в свои команды по 15 юных исполнителей, которые будут бороться за победу в шоу.

Баста был наставником предыдущего детского сезона, а также сидел в кресле жюри взрослого "Голоса". Лобода участвовала в шестом сезоне. Крид в проекте дебютирует.

Жизнь после шоу "Голос. Дети".