ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Анна Калашникова сообщила, что выходит замуж

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Калашникова сообщила, что выходит замуж
Анна Калашникова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фотомодель и певица Анна Калашникова выходит замуж за бизнесмена Ивана Семенова. Предприниматель сделал предложение анне во время их совместного отдыха в ОАЭ: сначала "в пустыне, а потом сказал это на яхте".

Анна разместила фото, на котором запечатлена ее рука с кольцом на "том самом" пальце. Через какое-то время запись Анна Калашникова удалила, но поклонники успели сделать скриншоты.

В отношениях пара состоит уже больше года. ИанСеменов - 33-летний бизнесмен, первоклассный гольфист и чемпион мира по боулингу.

НС

Политика

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью