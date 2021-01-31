Анна Калашникова сообщила, что выходит замуж

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31 января 2021, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Калашникова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фотомодель и певица Анна Калашникова выходит замуж за бизнесмена Ивана Семенова. Предприниматель сделал предложение анне во время их совместного отдыха в ОАЭ: сначала "в пустыне, а потом сказал это на яхте".

Анна разместила фото, на котором запечатлена ее рука с кольцом на "том самом" пальце. Через какое-то время запись Анна Калашникова удалила, но поклонники успели сделать скриншоты.

В отношениях пара состоит уже больше года. ИанСеменов - 33-летний бизнесмен, первоклассный гольфист и чемпион мира по боулингу.