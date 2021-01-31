Украинский музыкант Скрипка назвал русскоязычное население в стране «резидентами»
31 января 2021, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка прокомментировал принятие закона о государственном языке в стране, который предполагает использование украинского языка во всех сферах общества.
«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины … Они не украинцы, но резиденты. Ну я себе так придумал», - высказал он.
Скрипка отметил, что люди, создающие русскоязычный контент на Украине, являются частью культурного пространства России. По его словам, он, например, является резидентом Франции, но при этом не может голосовать или каким-то иным образом влиять на политику страны.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина станет провинцией Европы после окончательного отказа от русского языка.
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