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Максим Виторган показал откровенный снимок Нинидзе с обнаженной спиной

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Виторган показал откровенный снимок Нинидзе с обнаженной спиной
фото: Максим Виторган, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский актер Максим Виторган показал откровенное фото своей возлюбленной актрисы Нино Нинидзе. Отмечается, что артист редко выкладывает совместные снимки со своей избранницей , а публикация подобного формата вообще впервые.

«Нервных просьба удалиться … сегодня о красоте», - подписал он фотографию Нинидзе в полуобнаженном виде.

На снимке актриса позирует с обнаженной спиной. На спине у нее сделана татуировка в виде розы в индийском стиле. Поклонники отметили, что изображение сочетает в себе нежность и естественность.

«Столько любви и нежности в снимке. Красота в глазах смотрящего. Очень красиво», «Красивый человек, красив во всем!», «Нино прекрасна со всех ракурсов!» - пишут восторженные пользователи.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

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