Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом и поддержании стройной фигуры

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14 июля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Нино Нинидзе, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Нино Нинидзе в рамках разговора с представителями СМИ рассказала об отношениях со своим коллегой Максимом Виторганом, а также раскрыла секреты стройной и подтянутой фигуры.

Про личную жизнь Нино решила рассказать кратко: "С Максимом у нас все нормально". Никакой дополнительной информации о своих отношениях молодая актриса не предоставила.

Нинидзе также коснулась темы своей фигуры. Она сообщила, что в данном вопросе большую роль играет генетика – ее отец и мать являются очень подтянутыми людьми. Нино, однако, заметила, что и "генетику нужно поддерживать". Знаменитость уточнила, что старается питаться нормально, но за время самоизоляции поправилась на пару килограммов, как и все "нормальные женщины".