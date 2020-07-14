Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом и поддержании стройной фигуры

Актриса Нино Нинидзе в рамках разговора с представителями СМИ рассказала об отношениях со своим коллегой Максимом Виторганом, а также раскрыла секреты стройной и подтянутой фигуры.
Про личную жизнь Нино решила рассказать кратко: "С Максимом у нас все нормально". Никакой дополнительной информации о своих отношениях молодая актриса не предоставила.
Нинидзе также коснулась темы своей фигуры. Она сообщила, что в данном вопросе большую роль играет генетика – ее отец и мать являются очень подтянутыми людьми. Нино, однако, заметила, что и "генетику нужно поддерживать". Знаменитость уточнила, что старается питаться нормально, но за время самоизоляции поправилась на пару килограммов, как и все "нормальные женщины".
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