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Собчак высказалась о бывшем муже Виторгане: «Я на него смотрю и радуюсь»

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак высказалась о бывшем муже Виторгане: «Я на него смотрю и радуюсь»
Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак посплетничала с актрисой Екатериной Варнавой о мужчинах. Им есть что обсудить. Собчак развелась с актером Максимом Виторганом и вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Все, похоже,  счастливы. Ксения сохранила с бывшим хорошие отношения, по ее словам, Максим отличный папа.

Но все-таки у него были недостатки. Как призналась Собчак Варнаве, в их браке с Виторганом всегда двигателем была она. Но Ксению радует, как он изменился. Сейчас Максим Виторган в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Нино моложе Ксении и очень красива.  «Я на него смотрю и радуюсь. У него новые отношения, прекрасная девушка. Он гораздо более инициативен, и все наши общие друзья говорят: "Слушай, мы тебя очень любим, но вот Максим сейчас стал более активным…". Ну почему все эти годы я была всегда двигателем?» — обсудила Собчак с Варнавой. По мнению Собчак, странно, «странно, что один и тот же человек в разных отношениях ведет себя по-разному».

Екатерина сделала комплимент Ксении. По ее мнению, она тоже стала лучше после развода и нового замужества.

35-летняя Варнава недавно рассталась с возлюбленным.

ИЧ

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