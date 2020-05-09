Собчак высказалась о бывшем муже Виторгане: «Я на него смотрю и радуюсь»

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9 мая 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак посплетничала с актрисой Екатериной Варнавой о мужчинах. Им есть что обсудить. Собчак развелась с актером Максимом Виторганом и вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Все, похоже, счастливы. Ксения сохранила с бывшим хорошие отношения, по ее словам, Максим отличный папа.

Но все-таки у него были недостатки. Как призналась Собчак Варнаве, в их браке с Виторганом всегда двигателем была она. Но Ксению радует, как он изменился. Сейчас Максим Виторган в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Нино моложе Ксении и очень красива. «Я на него смотрю и радуюсь. У него новые отношения, прекрасная девушка. Он гораздо более инициативен, и все наши общие друзья говорят: "Слушай, мы тебя очень любим, но вот Максим сейчас стал более активным…". Ну почему все эти годы я была всегда двигателем?» — обсудила Собчак с Варнавой. По мнению Собчак, странно, «странно, что один и тот же человек в разных отношениях ведет себя по-разному».

Екатерина сделала комплимент Ксении. По ее мнению, она тоже стала лучше после развода и нового замужества.

35-летняя Варнава недавно рассталась с возлюбленным.